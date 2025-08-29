Хачанов упустил 5 матчболов и 2:0 по сетам против Майхржака во втором круге US Open
Карен Хачанов не смог выйти в третий круг US Open.
Он уступил Камилу Майхржаку 6:3, 7:6(4), 4:6, 5:7, 6:7(5-10).
Хачанов провел 25-й пятисетовый матч в карьере. Теперь его баланс – 12:13.
В пятом сете россиянин упустил пять матчболов: три при счете 5:2 и два при счете 6:5.
Для поляка это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после одного поражения). Майхржак третий раз в карьере вышел в третий круг «Большого шлема» (также US Open-2019 и «Уимблдон»-2025).
Дальше он сыграет с дебютантом стадии Леандро Риеди.
Где Медведев будет в следующем году?16203 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости