Хачанов упустил 5 матчболов и 2:0 по сетам против Майхржака во втором круге US Open

Карен Хачанов не смог выйти в третий круг US Open.

Он уступил Камилу Майхржаку 6:3, 7:6(4), 4:6, 5:7, 6:7(5-10).

Хачанов провел 25-й пятисетовый матч в карьере. Теперь его баланс – 12:13.

В пятом сете россиянин упустил пять матчболов: три при счете 5:2 и два при счете 6:5.

Для поляка это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после одного поражения). Майхржак третий раз в карьере вышел в третий круг «Большого шлема» (также US Open-2019 и «Уимблдон »-2025).

Дальше он сыграет с дебютантом стадии Леандро Риеди.