Гауфф о результатах работы с тренером по биомеханике: «Подача уже лучше, чем на прошлой неделе в Цинциннати»

Коко Гауфф поделилась результатами работы с Гэвином Макмилланом.

В первом круге US Open американка обыграла Айлу Томлянович со счетом 6:4, 6:7(2), 7:5. По ходу матча Гауфф допустила десять двойных ошибок.

– На прошлой неделе вы сменили тренера, чтобы поработать над подачей. Как прошли последние пять-шесть дней подготовки к турниру?

– Честно, было очень тяжело. Психологически выматывало, но я стараюсь. Сегодня не все получалось, но в нужный момент при счете 30:30 подача появилась (в третьем сете при счете 6:5 на второй подаче – Спортс’’). Это уже лучше, чем на прошлой неделе в Цинциннати, так что я просто стараюсь прибавлять от матча к матчу.

Матч был тяжелым, у меня были шансы закрыть его в двух сетах, но Айла [Томлянович] играла очень хорошо. Казалось, что она возвращает абсолютно каждый мяч. Я пыталась оттеснить ее назад, а она продолжала держаться у самой линии. Получалось не идеально, но я рада, что прошла дальше, – сказала Гауфф в интервью после матча.

На прошлой ранее третья ракетка мира прекратила работу с Мэттом Дэйли и взяла в команду эксперта по биомеханике Макмиллана, ранее работавшего с Ариной Соболенко и помогавшего ей справиться с проблемами с подачей.

