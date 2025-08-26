Алькарас, Фриц, Дрэйпер и Шелтон сыграют на пятисотнике в Токио, Фис не будет защищать титул
Стала известна заявка турнира ATP 500 в Токио, который стартует 25 сентября.
В Японии планируют выступить:
Карлос Алькарас (2);
Тэйлор Фриц (4);
Джек Дрэйпер (5);
Бен Шелтон (6);
Хольгер Руне (11);
Каспер Рууд (12);
Фрэнсис Тиафу (17);
прошлогодний финалист Юго Эмбер (23).
Действующий чемпион Артур Фис не будет защищать титул из-за продолжающихся проблем со спиной.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
