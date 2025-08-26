  • Спортс
2

Алькарас, Фриц, Дрэйпер и Шелтон сыграют на пятисотнике в Токио, Фис не будет защищать титул

Стала известна заявка турнира ATP 500 в Токио, который стартует 25 сентября.

В Японии планируют выступить:

Действующий чемпион Артур Фис не будет защищать титул из-за продолжающихся проблем со спиной.

Полный список участников здесь.

Где Медведев будет в следующем году?12216 голосов
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
