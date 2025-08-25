Алькарас станет первой ракеткой мира, если сыграет на US Open не хуже Синнера

Карлос Алькарас может стать первой ракеткой мира по итогам US Open.

В живом рейтинге он опережает Синнера на 60 очков. Алькарас вернется на первую строчку впервые с 10 сентября 2023-го, если выступит в Нью-Йорке не хуже итальянца.

Синнер непрерывно возглавляет рейтинг с 10 июня 2024-го.

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?