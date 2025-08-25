Фриц о том, кто выиграет больше «Шлемов» – Синнер или Алькарас: «Не отдавайте меня на растерзание их болельщикам»

Тэйлор Фриц поделился мнением об игре Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Американцу задали вопрос, кто из них выиграет больше титулов «Большого шлема». Сейчас у испанца их пять, у итальянца – четыре.

«Честно, не знаю. Сложно сказать, почти невозможно. Думаю, Янник показывает более стабильные результаты, но пик Карлоса – это, наверное, самый высокий уровень, который можно увидеть в теннисе.

Так что не отдавайте меня на растерзание их болельщикам… я пас!» – сказал Фриц .

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?