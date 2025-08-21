Руне о новом формате микста на US Open: «Отличное развлечение для игроков и зрителей»

Хольгер Руне высказался об обновленном миксте на US Open.

Датчанин выступил в паре с Амандой Анисимовой – они проиграли в первом же матче Бену Шелтону и Тэйлор Таунсенд .

«Отличное развлечение для игроков и зрителей», – написал Руне .

Турнир выиграли парные специалисты – Сара Эррани и Андреа Вавассори . На двоих они заработали 1 миллион долларов.

Я посмотрел революционный турнир микстов на US Open – вот 13 впечатлений