Медведев о US Open: «Здесь я выиграл единственный «Шлем». Хочу завоевать еще один»
Даниил Медведев рассказал о стремлении завоевать еще один «Большой Шлем».
«Честно говоря, я люблю играть на US Open. Мне нравятся все турниры, но есть такие, куда приезжаешь и думаешь: «Ну, еще один год здесь...».
US Open – совсем другое. Каждый раз, когда возвращаюсь сюда, я искренне рад. Я всегда хочу победить именно здесь, ведь это мой единственный турнир «Большого шлема» (Медведев стал чемпионом US Open в 2021 году – Спортс’’), и я действительно хочу завоевать еще один. Это лучший шанс, ведь корты идеально подходят под мой стиль игры», – сказал Медведев в интервью Tecnifibre.
Какой же Медведев красавец! Убойная подача, сверхагрессия, непробиваемость – и плохой день Джоковича – принесли ему US Open
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tecnifibre
