US Open. Микст. Швентек и Рууд сыграют с Пегулой и Дрэйпером, Коллинс и Харрисон – с Эррани и Вавассори
В Нью-Йорке сыграют полуфинал и финал смешанного разряда US Open.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
1/2 финала
Ига Швентек/ Каспер Рууд – Джессика Пегула/ Джек Дрэйпер
Сара Эррани/ Андреа Вавассори – Даниэль Коллинс/ Кристиан Харрисон
