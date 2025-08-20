Юнчаокете в матче с Циципасом прервал 16-матчевую серию поражений от игроков топ-50

Бу Юнчаокете впервые за 17 матчей обыграл соперника из топ-50.

На ATP 250 в Уинстон-Сейлеме во втором круге он победил 28-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:2.

Его серия поражений началась в октябре прошлого года на турнире в Пекине, где после победы над шестой ракеткой мира Андреем Рублевым он уступил №1 Яннику Синнеру .

В третьем круге в Уинстон-Сейлеме Юнчаокете встретится с 74-й ракеткой мира Мариано Навоне .