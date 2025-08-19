Алькарас об отказе Синнера в Цинциннати: «После третьего гейма заметил, что он не в порядке»

  • Спортс
1

Карлос Алькарас прокомментировал отказ Янника Синнера в финале в Цинциннати.

 Матч закончился со счетом 5:0, отказ.

– Можешь описать момент, когда понял, что Синнер чувствует себя плохо и, возможно, не сможет доиграть матч?

– Думаю, после третьего гейма я заметил, что он не в порядке. Я хорошо его знаю – мы провели много матчей за последние два года, я понимаю его стиль и игру. После третьего гейма я увидел, что он действует агрессивнее, чем обычно, и ошибается гораздо раньше в розыгрышах. Для него это нетипично. По языку тела тоже было видно, что он чувствует себя нехорошо. Так что да, примерно после третьего гейма я понял, что ему тяжело.

– Что думаешь о введении правила лаки-лузера, если бы, например, Синнер не смог выйти на финальный матч? Это было бы полезно?

– Никогда об этом не задумывался. Не знаю, хорошая это идея или нет. Мы играем турниры каждую неделю, и почти никогда не бывает, чтобы кто-то совсем не вышел на матч в финале. Честно говоря, я особо над этим не думал и не уверен, было бы это правильным решением или нет, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Синнер не взял ни гейма у Алькараса в финале Цинциннати

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
