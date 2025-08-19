Паолини после финала в Цинциннати: «Особая благодарность Саре Эррани – я многому у нее научилась»
Жасмин Паолини выступила с речью финалистки на турнире в Цинциннати.
Она уступила Иге Швентек 5:7, 4:6.
«Хочу поздравить Игу. Ты потрясающе играешь и точно заслужила титул. Поздравляю тебя и твою команду. Спасибо моей команде и Федерации тенниса Италии, которая поддерживала меня в эти две недели и весь год. Очень рада. Можно сказать, у меня сейчас нет тренера, так что Федерико [Гайо] здесь благодаря помощи федерации. Я позвонила и сказала, что мне нужна поддержка. И они ее оказали. Большое спасибо.
Особая благодарность Саре Эррани. Ее здесь нет – она завтра играет микст на US Open. Она тоже поддерживала меня вместе с Федерико. Я многому у нее научилась. Спасибо огромное», – сказала Паолини на церемонии награждения.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
