Паолини после финала в Цинциннати: «Особая благодарность Саре Эррани – я многому у нее научилась»

Жасмин Паолини выступила с речью финалистки на турнире в Цинциннати.

Она уступила Иге Швентек 5:7, 4:6.

«Хочу поздравить Игу. Ты потрясающе играешь и точно заслужила титул. Поздравляю тебя и твою команду. Спасибо моей команде и Федерации тенниса Италии, которая поддерживала меня в эти две недели и весь год. Очень рада. Можно сказать, у меня сейчас нет тренера, так что Федерико [Гайо ] здесь благодаря помощи федерации. Я позвонила и сказала, что мне нужна поддержка. И они ее оказали. Большое спасибо.

Особая благодарность Саре Эррани . Ее здесь нет – она завтра играет микст на US Open . Она тоже поддерживала меня вместе с Федерико. Я многому у нее научилась. Спасибо огромное», – сказала Паолини на церемонии награждения.