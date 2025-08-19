Швентек о победе в Цинциннати: «Честно, не понимаю, почему выигрываю турниры, где, казалось, вряд ли должна играть хорошо»

Ига Швентек выступила с чемпионской речью на турнире в Цинциннати.

Она обыграла Жасмин Паолини 7:5, 6:4.

«Поздравляю Жасмин с турниром в целом – как всегда, ты в отличной форме. Надеюсь, через две недели сыграем в финале US Open . Спасибо, что привносишь столько позитива в раздевалку. Таких, как ты, не так много – людей, которые каждый день светятся энергией. Всегда приятно тебя видеть. Поздравляю твою команду с отлично проделанной работой. Мне было приятно [с тобой играть].

Хочу поблагодарить свою команду. Честно, не понимаю, почему выигрываю турниры, где, казалось, вряд ли должна играть хорошо (смеется) . Спасибо, что заставляете меня расти, учите играть на быстрых кортах. Я в шоке и безумно рада. Спасибо за постоянную поддержку команде и семье, которая смотрит дома», – сказала полька на церемонии награждения.