Вихлянцева о возвращении Хачанова в топ-10: «Карен поменял ракетку, добавил в физподготовке и усилил команду Донским. Это все пошло ему на пользу»

Наталья Вихлянцева высказалась о возвращении Карена Хачанова в топ-10.

В понедельник россиянин поднялся на девятую строчку рейтинга.

«Карен один за другим проводит отличные турниры. Наверное, это и есть следствие хороших результатов. Все теннисисты знают, что самое главное – результат, и неважно, какой турнир ты играешь и против кого. После феноменального «Уимблдона» и отличного результата в Торонто следовало ожидать, что Хачанов станет первой ракеткой России. Хоть у Андрея Рублева и есть титул в 2025 году, но добыт он был на не самом престижном турнире. Потом Рублев не очень хорошо выступил на турнирах «Большого шлема». Для Хачанова и его команды это очень хороший результат – они двигаются в правильном направлении.

Карен поменял ракетку, добавил в физподготовке и усилил команду Евгением Донским. Это все пошло ему только на пользу. Если есть хорошая игра и результаты, очевидно, что ты поднимаешься в рейтинге. Хачанов среди российских теннисистов является главным фаворитом на многих турнирах. Правда, осенью ему придется защищать много очков, ведь в прошлом году он хорошо выступил на этом отрезке сезона и взял много титулов. Там будет много рейтинговых очков, из-за которых его вновь могут опередить Андрей Рублев и Даниил Медведев », – приводит слова Вихлянцевой «Чемпионат».