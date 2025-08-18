Кафельников о возвращении Хачанова в топ-10: «Результаты Карена говорят сами за себя»

Евгений Кафельников высказался о возвращении Карена Хачанова в топ-10.

В понедельник россиянин поднялся на девятую строчку рейтинга.

«Результаты Карена говорят сами за себя. Думаю, вполне заслуженно то, где он сейчас находится. Молодец! Пусть продолжает в том же духе», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».