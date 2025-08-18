Стаббс о том, что финалы в Цинциннати состоятся в понедельник: «Это просто безумие! Уверена, что US Open не в восторге»
Ренне Стаббс раскритиковала решение проводить финал в Цинциннати в понедельник.
«Финал в понедельник – это просто безумие! Уверена, что US Open тоже не в восторге. Это отвлекает внимание от недели болельщиков и, возможно, от микста, в который вложено много денег, и за который фанаты заплатили, желая увидеть игроков. Теннису реально нужен человек, который держал бы все под контролем!» – написала Стаббс в соцсети.
Сегодня Карлос Алькарас, Янник Синнер и Ига Швентек сыграют в финале турнира в Цинциннати, а завтра должны будут принять участие в миксте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @rennaestubbs
