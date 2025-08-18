US Open. Микст. Медведев и Андреева сыграют с Джоковичем и Данилович, Рублев и Мухова – с Опелкой и Винус
Состоялась жеребьевка турнира микстов US Open.
Даниил Медведев и Мирра Андреева поборются с Новаком Джоковичем и Ольгой Данилович.
Андрей Рублев и Каролина Мухова сыграют с Винус Уильямс и Рейлли Опелкой.
Янник Синнер и Катерина Синякова встретятся с Александром Зверевым и Белиндой Бенчич.
Карлос Алькарас и Эмма Радукану стартуют матчем с Джеком Дрэйпером и Джессикой Пегулой.
Полная сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости