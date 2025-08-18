  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • US Open. Микст. Медведев и Андреева сыграют с Джоковичем и Данилович, Рублев и Мухова – с Опелкой и Винус
0

US Open. Микст. Медведев и Андреева сыграют с Джоковичем и Данилович, Рублев и Мухова – с Опелкой и Винус

Состоялась жеребьевка турнира микстов US Open.

Даниил Медведев и Мирра Андреева поборются с Новаком Джоковичем и Ольгой Данилович.

Андрей Рублев и Каролина Мухова сыграют с Винус Уильямс и Рейлли Опелкой.

Янник Синнер и Катерина Синякова встретятся с Александром Зверевым и Белиндой Бенчич.

Карлос Алькарас и Эмма Радукану стартуют матчем с Джеком Дрэйпером и Джессикой Пегулой.

Полная сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
