Рублев о поражении от Ковачевича: «В ключевой момент допустил четыре ошибки подряд – на этом все и закончилось»

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Александара Ковачевича в Лос-Кабос.

В полуфинале он уступил американцу 6:3, 4:6, 4:6.

«Тяжелый матч. Были хорошие шансы, но [поражения] это часть спорта. У меня были возможности, но я их не использовал, а потом в ключевой момент при счете 4:4 30:0 неожиданно допустил четыре ошибки подряд. На этом все и закончилось», – сказал Рублев на пресс-конференции.