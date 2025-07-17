Гауфф стала лучшим игроком по версии ESPN, Стивенс получила Спортивную гуманитарную премию имени Мохаммеда Али
Две теннисистки получили премии ESPYS 2025.
Коко Гауфф стала лучшей теннисисткой в обоих турах по мнению ESPN – она обошла Янника Синннера, Карлоса Алькараса и Арину Соболенко. Слоун Стивенс выиграла Спортивную гуманитарную премию имени Мохаммеда Али.
Фонд Стивенс существует с 2013 года и занимается развитием тенниса и детским образованием.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ESPN
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