Гауфф стала лучшим игроком по версии ESPN, Стивенс получила Спортивную гуманитарную премию имени Мохаммеда Али

Две теннисистки получили премии ESPYS 2025.

Коко Гауфф стала лучшей теннисисткой в обоих турах по мнению ESPN – она обошла Янника Синннера, Карлоса Алькараса и Арину Соболенко. Слоун Стивенс выиграла Спортивную гуманитарную премию имени Мохаммеда Али.

Фонд Стивенс существует с 2013 года и занимается развитием тенниса и детским образованием.