Соболенко – первая участница итогового турнира WTA
Арина Соболенко первой квалифицировалась на итоговый турнир WTA-2025.
Ранее первая ракетка мира вышла в полуфинал «Уимблдона». В этом сезоне она выиграла три титула – на тысячниках в Майами и Мадриде и на WTA 500 в Брисбене, а также сыграла в финалах Australian Open и «Ролан Гаррос».
Соболенко – финалистка итогового турнира-2022. В прошлом и позапрошлом году она остановилась в полуфинале.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @WTA
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