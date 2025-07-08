Соболенко – первая участница итогового турнира WTA

Арина Соболенко первой квалифицировалась на итоговый турнир WTA-2025.

Ранее первая ракетка мира вышла в полуфинал «Уимблдона». В этом сезоне она выиграла три титула – на тысячниках в Майами и Мадриде и на WTA 500 в Брисбене, а также сыграла в финалах Australian Open и «Ролан Гаррос».

Соболенко – финалистка итогового турнира-2022. В прошлом и позапрошлом году она остановилась в полуфинале.