Организаторы «Уимблдона» извинились за ошибку электронной системы в матче с Павлюченковой

Организаторы «Уимблдона» извинились перед Анастасией Павлюченковой за сбой системы.

В матче россиянки с Сонай Картал в четвертом круге «Уимблдона» система электронного судейства не сработала при счете 4:4, когда удар британки попал в огромный аут. Судья на вышке назначил переигровку – в итоге Павлюченкова проиграла гейм.

Изначально Всеанглийский клуб сообщил, что система была «деактивирована на этом розыгрыше» из-за «ошибки оператора».

Позже организаторы уточнили, что после дополнительного расследования выяснилось: технология была «по ошибке отключена на стороне сервера на одной половине корта на протяжении одного гейма».

«Мы принесли извинения вовлеченным игрокам. Мы по-прежнему полностью уверены в точности технологии отслеживания мяча. В данном случае произошла человеческая ошибка, и в результате мы полностью пересмотрели наши процессы и внесли необходимые изменения», – сообщил представитель Всеанглийского клуба.

Павлюченкову ограбили на «Уимблдоне» – но она все равно в 1/4 финала. Впервые с 2016-го!