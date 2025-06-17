Гаске о 0:18 с Надалем: «Это не вызывает улыбку, скорее сожаление»
Ришар Гаске прокомментировал безвыигрышную серию в матчах с Рафаэлем Надалем.
38-летний француз завершил карьеру после поражения во втором круге «Ролан Гаррос» от Янника Синнера. За всю карьеру Гаске не сумел одолеть Рафаэля Надаля – баланс их личных встреч 0:18.
«В юности я был уверен, что могу обыграть Надаля. А вот под конец карьеры меня охватывало волнение при мысли о матче с ним. Когда ты проигрываешь Надалю 18 раз, об этом тяжело вспоминать. Это не то, что вызывает улыбку, скорее сожаление. Настоящему спортсмену не может быть весело от такого счета», – сказал Гаске в эфире Super Moscato Show.
Ришар Гаске – гений и легенда тенниса. Правда, без больших титулов
Опубликовала: Лера Ли
Источник: @Moscato_Show
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