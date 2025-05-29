Экс-седьмая ракетка мира Гаске провел последний матч в карьере

Экс-седьмая ракетка мира Ришар Гаске провел последний матч в карьере.

Он проиграл Яннику Синнеру во втором круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 0:6, 4:6.

Гаске – чемпион 16 турниров ATP в одиночке и двух в паре, за карьеру он выиграл 610 матчей и проиграл 408. Он чемпион «Ролан Гаррос»-2004 в миксте с Татьяной Головин, бронзовый призер Олимпиады-2012 в паре с Жюльеном Беннето и обладатель Кубка Дэвиса-2017 в составе сборной.

Профессионал с 2002-го, Гаске выходил во вторую неделю на всех «Больших шлемах». Его лучшие результаты – полуфинал «Уимблдона» (2007, 2015) и US Open (2013), четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2016), четвертый круг Australian Open (2007, 2008, 2012, 2013).

В июне Гаске исполнится 39 лет.