9

Синнер обошел Джоковича по длительности первого пребывания на вершине рейтинга ATP

Янник Синнер проводит 54-ю подряд неделю в статусе первой ракетки мира.

Это первый заход итальянца на первую строчку рейтинга.

В истории рейтинга ATP (с 23 августа 1973 года) было только три теннисиста с более длительной аналогичной серией – Роджер Федерер (237 недель), Джимми Коннорс (160) и Ллейтон Хьюитт (75). Сегодня Синнер обошел Новака Джоковича, который был первым 53 недели после своего дебюта в 2011-м.

Напомним, что суммарно Джокович был №1 на протяжении 428 недель. Его личный рекорд по непрерывному пребыванию на вершине – 122 недели.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
logoРоджер Федерер
logoATP
logoЛлейтон Хьюитт
logoДжимми Коннорс
logoНовак Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер о финале «Ролан Гаррос» против Алькараса: «Такие матчи наверняка вносят вклад в развитие тенниса – но я был бы счастливее, если бы закончил его с тем большим трофеем»
208 июня, 20:20
Синнер – 5-й игрок в истории, который провел 50 недель подряд как №1 с первой попытки
319 мая, 09:30
Главные новости
Нисикори снялся с «Уимблдона»
5 минут назад
Ноттингем (WTA). Блинкова играет с Рахимовой, Путинцева, Таусон, Ястремская вышли во 2-й круг
819 минут назадLive
Галле (ATP). Пары. 1-й круг. Хачанов и Микельсен обыграли Синнера и Сонего
1сегодня, 15:10
Галле (ATP). Циципас играет с Дардери, Медведев, Бублик вышли во 2-й круг, Кецманович выбыл
14сегодня, 14:40Live
Лондон (ATP). 1-й круг. Руне играет с О’Коннеллом, Меньшик встретится с Норри, Монфис – с Макдональдом, Тиафу выбыл
3сегодня, 13:05Live
Берлин (WTA). Мирра Андреева играет с Фрех, Бадоса встретится с Лис, Наварро, Жабер вышли во 2-й круг
121сегодня, 14:10Live
Хуркач снялся с турнира в Галле. У него сгорят очки за прошлогодний финал
сегодня, 13:45
Иванишевич о Циципасе: «Для меня он всегда игрок топ-10. Не сомневаюсь, что он вернется на свой уровень»
6сегодня, 12:15
Беккер выпустит автобиографию. В ней он расскажет о периоде в тюрьме и жизни после освобождения
2сегодня, 11:04Фото
Шамиль Тарпищев: «Андреевой еще рано бороться за титул «Большого шлема»
34сегодня, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23