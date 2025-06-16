Синнер обошел Джоковича по длительности первого пребывания на вершине рейтинга ATP
Янник Синнер проводит 54-ю подряд неделю в статусе первой ракетки мира.
Это первый заход итальянца на первую строчку рейтинга.
В истории рейтинга ATP (с 23 августа 1973 года) было только три теннисиста с более длительной аналогичной серией – Роджер Федерер (237 недель), Джимми Коннорс (160) и Ллейтон Хьюитт (75). Сегодня Синнер обошел Новака Джоковича, который был первым 53 недели после своего дебюта в 2011-м.
Напомним, что суммарно Джокович был №1 на протяжении 428 недель. Его личный рекорд по непрерывному пребыванию на вершине – 122 недели.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
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