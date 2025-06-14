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Лондон (ATP). Алькарас начнет матчем с Давидовичем-Фокина, Дрэйпер – с Бруксби, Руне сыграет с Арнальди, де Минаур – с Лехечкой

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Queen’s Club.

Двукратный чемпион Карлос Алькарас (1) встретится с Алехандро Давидовичем-Фокина, Джек Дрэйпер (2) – с Дженсоном Бруксби.

Тэйлор Фриц (3) сыграет с квалифаером, Хольгер Руне (4) – с Маттео Арнальди.

Финалист-2023 Алекс де Минаур (5) поборется с Иржи Лехечкой. 

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoДжек Дрэйпер
logoХольгер Руне
logoТэйлор Фриц
logoАлекс де Минаур
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