Южный о том, смогут ли Медведев и Рублев вернуться на прежние позиции: «Если мы говорим про десятку, то да, конечно»

Михаил Южный оценил рейтинговые перспективы Даниила Медведева и Андрея Рублева.

– Даниил Медведев и Андрей Рублев недавно выпали из топ-10. Верите, что они туда вернутся?

– Если мы говорим про десятку, то да, конечно. Да и вообще, я не считаю, что они сильно упали, ушли куда-то далеко и т. д. Идет рабочий процесс. Так что да, по уровню игры они могут не просто вернуться в топ-10, а занять более высокие места.

– Марат Сафин недавно стал тренировать Андрея Рублева. Вы хорошо знаете Марата, чем он может помочь?

– Много читал интервью и комментариев на эту тему. Однозначно я не готов говорить, что он может дать что-то конкретное. Здесь вопрос в другом – получится или не получится. Понятно, что Марат может дать Андрею многое. Вопрос – сможет ли Андрей это принять и переварить. И второй вопрос – нужно ли будет именно это Андрею в конкретный момент. В любом случае это сотрудничество двух личностей, которые добились многого в теннисе. Тандем тренера и спортсмена – это как ключ и замок. Нельзя заранее угадать, подойдут они друг другу или нет.

– Мирра Андреева способна стать первой ракеткой мира?

– За женским теннисом слежу не так плотно, в основном за результатам, смотрю матчи не очень часто. Будет ли первой ракеткой мира? Не люблю загадывать. Судя по результатам, у нее есть все задатки, чтобы это случилось. Но, чем ты выше, тем сложнее подниматься. Даже передвинуться с третьего места на первое – это очень большой путь. Время покажет, будем болеть, – сказал Южный в интервью Sport24.