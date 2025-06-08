Алькарас в финале «Ролан Гаррос» ушел с 0:2 по сетам, отыграл тройной матчбол и взял 5-й «Большой шлем»

Карлос Алькарас выиграл второй «Ролан Гаррос» подряд.

В финале испанец за 5 часов 29 минут победил первую ракетку мира Янника Синнера – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2). Теперь его статистика против итальянца – 8:4, против первых ракеток мира на грунте – 3:0.

Алькарас стал 15-м игроком в Открытой эре с пятью титулами «Больших шлемов» и четвертым – в XXI веке, после Новака Джоковича (24), Рафаэля Надаля (22) и Роджера Федерера (20). Ранее он уже выиграл US Open-2022, «Уимблдон» (2023, 2024) и «Ролан Гаррос»-2024. Его баланс в финалах турниров этой категории стал 5:0.

22-летний испанец стал третьим по возрасту игроком с пятью титулами «Большого шлема» – после Бьорна Борга и Рафаэля Надаля. Также Алькарас – первый игрок, рожденный в XXI веке, с 20 титулами основного тура.

Это 22-я победа на грунте в этом году для Алькараса при единственном поражении в финале турнира в Барселоне. Он лидирует по числу побед в туре в этом сезоне (37) и титулов (4) – ранее испанец выиграл «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме и ATP 500 в Роттердаме.