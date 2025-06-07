Джокович о поражении от Синнера: «Против Зверева у меня было чуть больше времени на задней линии. С Янником времени не было вообще»

Новак Джокович не считает, что Янник Синнер похож на него в более молодые годы.

В полуфинале «Ролан Гаррос» 38-летний Джокович уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру – 4:6, 5:7, 6:7(3).

– Потрясающий матч, крутая атмосфера, отличный Джокович. Если кто-то скажет, что сегодня вы сыграли даже лучше, чем против Зверева, это будет верно? И еще, пару лет назад вы говорили, что Синнер чем-то напоминает вас в молодости. Это так?

– Напоминает меня? Не знаю, может, и да, а может, и нет. Мы все разные.

Когда я был на пике, я тоже играл довольно быстро, постоянно в темпе. Но Янник – другой игрок, и я не хочу сравнивать наши стили. Он уникален по-своему.

Сыграл ли я лучше, чем против Зверева? Скорее нет, потому что я проиграл. Если бы выиграл, тогда, может, и да. Это разные матчи, разные соперники. Против Зверева у меня было чуть больше времени на задней линии, чтобы выстраивать тактику, пробовать разные варианты. С Янником времени не было вообще. Нужно быть постоянно на максимуме.

Сегодня я играл на хорошем уровне, местами даже на очень высоком. Но он тоже был на высоте, просто на ступеньку выше меня.

– В финале нас ждет встреча Карлоса и Янникаа. Как думаете, можно ли будет в будущем сравнить их соперничество с великими теннисными противостояниями, вроде вашего с Роджером или Рафой?

– Пока это сложно представить, потому что для таких сравнений им нужно играть друг против друга как минимум лет десять без перерыва (смеется) .

Но они точно приносят теннису пользу. Оба. Их соперничество как раз необходимо нашему спорту. С их игрой и подходом к теннисной жизни, думаю, их ждут очень успешные карьеры, сколько бы лет это ни продолжалось. Уверен, мы еще не раз увидим, как они поднимают над головой главные трофеи, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Джокович намекает, что уйдет в этом сезоне – но я не верю

Джокович – вечный гений. Но Синнер лучше