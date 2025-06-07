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Джокович о поражении от Синнера: «Против Зверева у меня было чуть больше времени на задней линии. С Янником времени не было вообще»

Новак Джокович не считает, что Янник Синнер похож на него в более молодые годы.

В полуфинале «Ролан Гаррос» 38-летний Джокович уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру – 4:6, 5:7, 6:7(3).

– Потрясающий матч, крутая атмосфера, отличный Джокович. Если кто-то скажет, что сегодня вы сыграли даже лучше, чем против Зверева, это будет верно? И еще, пару лет назад вы говорили, что Синнер чем-то напоминает вас в молодости. Это так?

– Напоминает меня? Не знаю, может, и да, а может, и нет. Мы все разные.

Когда я был на пике, я тоже играл довольно быстро, постоянно в темпе. Но Янник – другой игрок, и я не хочу сравнивать наши стили. Он уникален по-своему.

Сыграл ли я лучше, чем против Зверева? Скорее нет, потому что я проиграл. Если бы выиграл, тогда, может, и да. Это разные матчи, разные соперники. Против Зверева у меня было чуть больше времени на задней линии, чтобы выстраивать тактику, пробовать разные варианты. С Янником времени не было вообще. Нужно быть постоянно на максимуме.

Сегодня я играл на хорошем уровне, местами даже на очень высоком. Но он тоже был на высоте, просто на ступеньку выше меня.

– В финале нас ждет встреча Карлоса и Янникаа. Как думаете, можно ли будет в будущем сравнить их соперничество с великими теннисными противостояниями, вроде вашего с Роджером или Рафой?

– Пока это сложно представить, потому что для таких сравнений им нужно играть друг против друга как минимум лет десять без перерыва (смеется).

Но они точно приносят теннису пользу. Оба. Их соперничество как раз необходимо нашему спорту. С их игрой и подходом к теннисной жизни, думаю, их ждут очень успешные карьеры, сколько бы лет это ни продолжалось. Уверен, мы еще не раз увидим, как они поднимают над головой главные трофеи, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Джокович намекает, что уйдет в этом сезоне – но я не верю

Джокович – вечный гений. Но Синнер лучше

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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