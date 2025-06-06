Пегула об угрозах в соцсетях: «Ставочники просто неадекватны и оторваны от реальности. Меня это никогда не задевало, но это кошмар»

Джессика Пегула пожаловалась на угрозы и оскорбления в соцсетях.

Например, она выложила скриншоты, где ей угрожают под постом о смерти ее пса Такера.

«Эти ставочники просто неадекватны и оторваны от реальности. У меня закрыты личные сообщения, и я стараюсь отключать комментарии во время турниров, но они все равно находят способ попасть в мою ленту. Меня это никогда особо не задевало, но есть ли еще какой-то вид спорта, где бы все это достигало таких масштабов? Интересно, потому что мне кажется, что это происходит в основном в теннисе?? Это ужасно.

Все в туре с этим сталкиваются. Это просто кошмар. Я показала лишь малую часть. Мне здесь регулярно пишут, что моя семья должна заболеть раком и умереть. Полное безумие.

Я видела истории про комментарии, угрозы или сталкинг, попадавшие в заголовки в других видах спорта… Так вот, срочная новость: я могу с уверенностью сказать, что в теннисе ситуация в 100 раз хуже. Эти комментарии есть всегда. Неважно, победила ты или проиграла – все зависит от того, на что они поставили.

Однажды мне даже передали угрозы через НХЛ – там забеспокоились и предупредили меня. Я ответила: «И все? Мне постоянно такое пишут». Это настолько дико, что я так реагирую. Я привыкла к угрозам смерти!

Повторюсь: я рада, что все это никогда меня по-настоящему не задевало (невозможно взывать к рассудку безумцев), но это не значит, что это не задевает других игроков или что это вообще нормально. Когда болельщики требуют от нас, спортсменов, быть более стойкими, сильными и тому подобное – просто вспомните, что, скорее всего, вам никто не присылает каждый день угрозы смерти вам и вашей семье и не желает родить мертвого ребенка.

И не говорите «не заходи в соцсети» – это невозможно, потому что наша карьера и спонсоры завязаны на присутствии в соцсетях. Эти комментарии я получаю даже с закрытыми личными сообщениями и комментариями...»