Джокович – Звереву под фото с кубком Лиги чемпионов: «Скажи правду. Ты был там, потому что шпионил за моей игрой»
Новак Джокович пошутил над Александром Зверевым перед 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Зверев выложил в инстаграм фото с кубком Лиги чемпионов.
«Не ожидал тебя здесь увидеть 🏆. Поздравляю «ПСЖ» ⚽️👏», – подписал фото Зверев.
«Скажи правду. Ты был там, потому что шпионил за моей игрой. А кубок – это просто отговорка 😂», – написал в комментариях Джокович.
Джокович сыграет со Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В личке серб ведет 8:5.
Фото: instagram.com/alexzverev123
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Зверева
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