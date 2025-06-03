Джокович – Звереву под фото с кубком Лиги чемпионов: «Скажи правду. Ты был там, потому что шпионил за моей игрой»

Новак Джокович пошутил над Александром Зверевым перед 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Зверев выложил в инстаграм фото с кубком Лиги чемпионов.

«Не ожидал тебя здесь увидеть 🏆. Поздравляю «ПСЖ» ⚽️👏», – подписал фото Зверев.

«Скажи правду. Ты был там, потому что шпионил за моей игрой. А кубок – это просто отговорка 😂», – написал в комментариях Джокович.

Джокович сыграет со Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В личке серб ведет 8:5.

Фото: instagram.com/alexzverev123