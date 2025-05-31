Ролан Гаррос. Расписание 1 июня. Самсонова и Чжэн, Швентек и Рыбакина сыграют вторым запуском, Алькарас и Шелтон, Соболенко и Анисимова – третьим
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на восьмой игровой день, 1 июня.
Матчи стартуют в 12:00 по московскому времени.
На Корте Филиппа Шатрие порядок такой:
Жасмин Паолини (4) – Элина Свитолина (13);
Ига Швентек (5) – Елена Рыбакина (12);
Карлос Алькарас (2) – Бен Шелтон (13);
Лоренцо Музетти (8) – Хольгер Руне (10) (не ранее 21:15).
На Корте Сюзан Ленглен сыграют следующие матчи:
Томми Пол (12) – Алексей Попырин (25);
Циньвэнь Чжэн (8) – Людмила Самсонова (19);
Арина Соболенко (1) – Аманда Анисимова (16);
Фрэнсис Тиафу (15) – Даниэль Альтмайер.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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