Руне об ударе между сеткой и рекламным щитом: «Я уже миллион роликов с ним увидел – смотрится супер»
Он рассказал об эффектном ударе на пресс-конференции после победы над Кентеном Алисом – 4:6, 6:2, 5:7, 7:5, 6:2.
– Хольгер, давайте проживем этот лучший удар турнира.
– Лучший удар года, вы хотели сказать.
– Лучший удар века, возможно!
– Возможно!
– Как это вообще возможно, как у вас голова, рука так сработали?
– Вот такой я талантливый! Шучу, шучу.
Он сделал укороченный, я добежал, мне повезло с отскоком от сетки, он ответил весьма безумным косым ударом. Но я-то быстрый, я добежал и туда. Подумал: окей, есть возможность сыграть мимо сетки.
На самом деле, когда ты в такой позиции, удар не самый сложный, потому что можно бить очень низко. Но важнее, что я нашел правильную позицию, из которой можно так пробить. Получилось весьма впечатляюще.
Я уже миллион роликов с этим ударом увидел – смотрится супер, – ответил Руне корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.
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