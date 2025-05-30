Хольгер Руне объяснил, как добежал и пробил между сеткой и рекламным щитом.

Он рассказал об эффектном ударе на пресс-конференции после победы над Кентеном Алисом – 4:6, 6:2, 5:7, 7:5, 6:2.

– Хольгер, давайте проживем этот лучший удар турнира.

– Лучший удар года, вы хотели сказать.

– Лучший удар века, возможно!

– Возможно!

– Как это вообще возможно, как у вас голова, рука так сработали?

– Вот такой я талантливый! Шучу, шучу.

Он сделал укороченный, я добежал, мне повезло с отскоком от сетки, он ответил весьма безумным косым ударом. Но я-то быстрый, я добежал и туда. Подумал: окей, есть возможность сыграть мимо сетки.

На самом деле, когда ты в такой позиции, удар не самый сложный, потому что можно бить очень низко. Но важнее, что я нашел правильную позицию, из которой можно так пробить. Получилось весьма впечатляюще.

Я уже миллион роликов с этим ударом увидел – смотрится супер, – ответил Руне корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.

Удар «Ролан Гаррос» от Руне! Скорость + гибкое запястье: он объяснил нам, как это возможно