Надаль – Гаске: «На протяжении всей твоей потрясающей карьеры твой талант высоко ценили во всем мире»

Рафаэль Надаль обратился к Ришару Гаске, который сегодня завершил карьеру.

Француз проиграл Яннику Синнеру во втором круге «Ролан Гаррос » – 3:6, 0:6, 4:6.

«Дорогой Ришар... С самого детства мы провели вместе столько времени на корте и за его пределами. Сотни турниров, городов, матчей...

На протяжении всей твоей потрясающей карьеры твой талант высоко ценили во всем мире, и я рад, что сегодня ты смог попрощаться с теннисом в таком особенном месте, как «Ролан Гаррос». Желаю тебе всего наилучшего в будущем!» – твитнул Надаль .

Ришар Гаске – гений и легенда тенниса. Правда, без больших титулов