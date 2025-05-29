Надаль – Гаске: «На протяжении всей твоей потрясающей карьеры твой талант высоко ценили во всем мире»
Рафаэль Надаль обратился к Ришару Гаске, который сегодня завершил карьеру.
Француз проиграл Яннику Синнеру во втором круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 0:6, 4:6.
«Дорогой Ришар... С самого детства мы провели вместе столько времени на корте и за его пределами. Сотни турниров, городов, матчей...
На протяжении всей твоей потрясающей карьеры твой талант высоко ценили во всем мире, и я рад, что сегодня ты смог попрощаться с теннисом в таком особенном месте, как «Ролан Гаррос». Желаю тебе всего наилучшего в будущем!» – твитнул Надаль.
Ришар Гаске – гений и легенда тенниса. Правда, без больших титулов
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @RafaelNadal
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