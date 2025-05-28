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Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Мирра Андреева сыграет первым и последним запуском, Синнер – вторым, Джокович – третьим

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание пятого игрового дня, 29 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Мирра Андреева (6) первым запуском на Корте Симоны Матье сыграет с Эшлин Крюгер.

Вероника Кудерметова вторым запуском на Корте №14 поборется с Барборой Крейчиковой.

Андрей Рублев (17) вторым запуском на Корте №7 встретится с Адамом Уолтоном.

Екатерина Александрова вторым запуском на Корте №6 сыграет с Элизабеттой Коччаретто.

Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер на Корте №5 последним запуском поборется с Хейли Батист и Крюгер. 

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoРишар Гаске
logoДжессика Пегула
logoГаэль Монфис
logoМэдисон Киз
logoКэти Болтер
logoДжек Дрэйпер
logoКоко Гауфф
logoАртур Фис
logoКорентен Муте
logoНовак Джокович
logoДарья Касаткина
logoМирра Андреева
logoАндрей Рублев
logoВероника Кудерметова
logoБарбора Крейчикова
logoЭшлин Крюгер
logoЕкатерина Александрова
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