Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Мирра Андреева сыграет первым и последним запуском, Синнер – вторым, Джокович – третьим
На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.
На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
Энн Ли – Джессика Пегула (3);
Янник Синнер (1) – Ришар Гаске (WC);
Мэдисон Киз (7) – Кэти Болтер;
не раньше 21:15 – Гаэль Монфис – Джек Дрэйпер (5).
На Корте Сюзан Ленглен план такой:
Хауме Муньяр – Артур Фис (14);
Тереза Валентова – Коко Гауфф (2);
Корентен Муте – Новак Джокович (6);
Дарья Касаткина (17) – Леолия Жанжан.
Мирра Андреева (6) первым запуском на Корте Симоны Матье сыграет с Эшлин Крюгер.
Вероника Кудерметова вторым запуском на Корте №14 поборется с Барборой Крейчиковой.
Андрей Рублев (17) вторым запуском на Корте №7 встретится с Адамом Уолтоном.
Екатерина Александрова вторым запуском на Корте №6 сыграет с Элизабеттой Коччаретто.
Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер на Корте №5 последним запуском поборется с Хейли Батист и Крюгер.
Полностью сетка здесь.