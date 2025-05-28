«Ролан Гаррос» опубликовал расписание пятого игрового дня, 29 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Мирра Андреева (6) первым запуском на Корте Симоны Матье сыграет с Эшлин Крюгер .

Вероника Кудерметова вторым запуском на Корте №14 поборется с Барборой Крейчиковой .

Андрей Рублев (17) вторым запуском на Корте №7 встретится с Адамом Уолтоном .

Екатерина Александрова вторым запуском на Корте №6 сыграет с Элизабеттой Коччаретто .

Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер на Корте №5 последним запуском поборется с Хейли Батист и Крюгер.

Полностью сетка здесь .