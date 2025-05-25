Мирра Андреева не считает, что на нее повлияла жизнь во Франции.

– Вы уже какое‑то время здесь живете. Есть ли у вас французская версия вашей личности – ведете ли вы себя как-то по-особенному?

– Думаю, может быть, если бы я пожила здесь подольше – возможно, была бы. Но мне кажется, я не провела здесь столько времени, чтобы появилась французская версия Мирры.

Мне кажется, я все та же. Может быть, когда я с семьей или с родителями, я могу быть чуть более расслабленной, больше быть собой.

Но почти всегда это просто старая добрая я – вне зависимости от того, где я нахожусь, – заявила россиянка на пресс-конференции «Ролан Гаррос».