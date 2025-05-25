Мирра Андреева на вопрос, повлияла ли на нее жизнь во Франции: «Я все та же – я не провела здесь столько времени, чтобы появилась французская версия Мирры»
Мирра Андреева не считает, что на нее повлияла жизнь во Франции.
– Вы уже какое‑то время здесь живете. Есть ли у вас французская версия вашей личности – ведете ли вы себя как-то по-особенному?
– Думаю, может быть, если бы я пожила здесь подольше – возможно, была бы. Но мне кажется, я не провела здесь столько времени, чтобы появилась французская версия Мирры.
Мне кажется, я все та же. Может быть, когда я с семьей или с родителями, я могу быть чуть более расслабленной, больше быть собой.
Но почти всегда это просто старая добрая я – вне зависимости от того, где я нахожусь, – заявила россиянка на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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