Арина Соболенко прокомментировала электронную систему судейства на грунте.

С этого сезона она использовалась на всех турнирах, кроме «Ролан Гаросс».

«Не знаю, что мне больше нравится: у меня был инцидент в Штутгарте с судьей и отметкой на корте, в Риме тоже возникали вопросы к онлайн-системе по поводу нескольких мячей. Так что есть плюсы и у одной системы, и у другой.

Когда судьи спускаются с вышки посмотреть отметку, в этом есть некий правильный олдскульный дух – возможно, мне бы хотелось, чтобы он сохранялся. Но я правда не знаю, что предпочла бы, у меня после спорных ситуаций при одних правилах и при других уже нет четкого мнения об этом», – цитирует слова Соболенко корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.