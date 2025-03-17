Руне после поражения в финале в Индиан-Уэллс: «Я хочу довести все до конца в Майами»

Хольгер Руне поделился настроем после поражения в финале в Индиан-Уэллс.

Датчанин уступил титул «Мастерса» Джеку Дрэйперу (2:6, 2:6).

– Вы чувствуете, что перевернули страницу, и для вас это начало очень хорошего периода? Особенно учитывая, что после Майами переходят на грунт, а это подходящее для вас покрытие. Есть ли у вас ощущение, что это начало чего-то хорошего?

– Да. Если честно, у меня было это ощущение даже в прошлом году, когда я играл в Париже. Думаю, мне немного не повезло на некоторых турнирах перед Индиан-Уэллс, но я считаю, что мой тренер, команда и я хорошо строим работу.

Я думаю, что прибавляю как игрок и значительно прогрессирую в ментальном плане. Я очень замотивирован. После такого матча, как сегодняшний, я хочу довести все до конца в Майами.

А затем начнется грунтовый сезон, и там есть несколько моих любимых турниров – Монте-Карло, Рим и Ролан Гаррос. У меня с ними связаны отличные воспоминания – я знаю, что могу там хорошо играть.

Мне нравится, как сейчас все идет. В моей игре есть конкретные моменты, которые я могу улучшить, чтобы иметь шансы на победу на каждом турнире, на который приезжаю, – рассказал Руне на пресс-конференции.