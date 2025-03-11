Алькарас после выхода в 4-й круг в Индиан-Уэллс: «Если я выиграл в прошлом году, почему бы не выиграть и в этом?»
Испанец вышел в четвертый круг, обыграв Дениса Шаповалова (6:2, 6:4).
– Вы сказали, что слегка нервничали в предыдущем матче. Сегодня вам было спокойнее? Или нервы это хорошо?
– Это хорошо. Но сегодня я не так сильно переживал, как в первом матче. Я был более расслаблен, вообще спокоен. Думать получалось намного лучше.
Мне кажется, все игроки переживают в начале матча. Дело только в том, как все контролируешь – мне кажется, в обоих матчах здесь я хорошо с этим справился. Надеюсь, так и продолжится.
– Страшно подумать, но последние пару лет вы становитесь только лучше с каждым матчем, что пугает оставшуюся часть сетки. В чем вы могли бы еще прибавить к следующему кругу?
– Думаю, сегодня я играл лучше, чем в предыдущей встрече. Если я выиграл в прошлом году, почему бы не выиграть и в этом? (улыбается) Так что я постараюсь стать еще лучше.
Я много работаю над подачей, надеюсь, процент немного повысится. У меня было несколько ошибок во втором сете, я постараюсь сконцентрироваться и на этом. Надеюсь, я продолжу в том же духе, – сказал Алькарас в интервью на корте.
Теперь он сыграет с Григором Димитровым.
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