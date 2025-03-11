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Алькарас после выхода в 4-й круг в Индиан-Уэллс: «Если я выиграл в прошлом году, почему бы не выиграть и в этом?»

Карлос Алькарас прокомментировал защиту титула в Индиан-Уэллс.

Испанец вышел в четвертый круг, обыграв Дениса Шаповалова (6:2, 6:4).

– Вы сказали, что слегка нервничали в предыдущем матче. Сегодня вам было спокойнее? Или нервы это хорошо?

– Это хорошо. Но сегодня я не так сильно переживал, как в первом матче. Я был более расслаблен, вообще спокоен. Думать получалось намного лучше.

Мне кажется, все игроки переживают в начале матча. Дело только в том, как все контролируешь – мне кажется, в обоих матчах здесь я хорошо с этим справился. Надеюсь, так и продолжится.

– Страшно подумать, но последние пару лет вы становитесь только лучше с каждым матчем, что пугает оставшуюся часть сетки. В чем вы могли бы еще прибавить к следующему кругу?

– Думаю, сегодня я играл лучше, чем в предыдущей встрече. Если я выиграл в прошлом году, почему бы не выиграть и в этом? (улыбается) Так что я постараюсь стать еще лучше.

Я много работаю над подачей, надеюсь, процент немного повысится. У меня было несколько ошибок во втором сете, я постараюсь сконцентрироваться и на этом. Надеюсь, я продолжу в том же духе, – сказал Алькарас в интервью на корте.

Теперь он сыграет с Григором Димитровым.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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