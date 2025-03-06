  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Стефанос Циципас: «После победы в Дубае почувствовал, что я снова на правильном пути»
4

Стефанос Циципас: «После победы в Дубае почувствовал, что я снова на правильном пути»

Стефанос Циципас рассказал, почему для него была важна победа в Дубае.

На прошлой неделе выиграл первый титул с апреля 2024-го.

– Мне понравился ваш пост с подписью:  «Говорили, что моя игра тонет… Так что я обзавелся кораблем». Что вы имели в виду под «тонет»?

– Ну, в последнее время я не показывал великолепной игры. У меня точно были дни, когда я был лучше на корте. Последние несколько месяцев были довольно тяжелыми с точки зрения результатов, было сложно пробиваться далеко на турнирах.

Что это значит… Пытаться играть финалы, сражаться за титулы – я не претендовал на это на таких турнирах. И я очень хотел хороших результатов, я хотел вернуться на подиум, держать в руках трофеи, выигрывать титулы. И та потрясающая неделя будто вернула меня в это состояние. И я почувствовал, что я снова на правильном пути.

Эта фраза по большей части была адресована тем, кто много говорил и сомневался во мне (улыбается).

Поэтому был хороший, приятный пост, который мне очень понравился, такое соединение всего.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisTV
logoСтефанос Циципас
logoATP
logoDubai Duty Free Tennis Championships
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Новак Джокович: «У Фонсеки есть потенциал, чтобы стать суперзвездой тенниса»
45 минут назад
Жоао Фонсека: «Уходя с тренировки, встретил Джоковича. Он поздравил меня с победой. Суперкруто, что он со мной заговорил»
3сегодня, 06:50
Индиан-Уэллс (ATP). Сафиуллин, Фонсека, Монфис вышли во 2-й круг, Бублик, Шевченко выбыли, Кириос снялся
30сегодня, 05:06
Кириос о травме: «В теннисе не было ни одного случая, чтобы человек переносил такую операцию на запястье и после этого пытался играть»
7сегодня, 04:36
Индиан-Уэллс (WTA). Матч Калинской с Паркс прерван, Потапова, П. Кудерметова, Азаренко вышли во 2-й круг, В. Кудерметова, Радукану выбыли
20сегодня, 04:28
Жоао Фонсека: «Я не говорю, что точно стану №1, но я работаю, чтобы этого достичь»
2сегодня, 04:10
Джокович объяснил видео, на котором он хромал в аэропорту в Дохе
15сегодня, 03:45
Кириос заплакал, когда снимался с турнира в Индиан-Уэллс
12сегодня, 03:39Фото
Бадоса снялась с турнира в Индиан-Уэллс
8сегодня, 03:19
Мирра Андреева и Шнайдер проиграли в первом круге в Индиан-Уэллс в паре
11сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15