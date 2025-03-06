Стефанос Циципас: «После победы в Дубае почувствовал, что я снова на правильном пути»

Стефанос Циципас рассказал, почему для него была важна победа в Дубае.

На прошлой неделе выиграл первый титул с апреля 2024-го.

– Мне понравился ваш пост с подписью: «Говорили, что моя игра тонет… Так что я обзавелся кораблем». Что вы имели в виду под «тонет»?

– Ну, в последнее время я не показывал великолепной игры. У меня точно были дни, когда я был лучше на корте. Последние несколько месяцев были довольно тяжелыми с точки зрения результатов, было сложно пробиваться далеко на турнирах.

Что это значит… Пытаться играть финалы, сражаться за титулы – я не претендовал на это на таких турнирах. И я очень хотел хороших результатов, я хотел вернуться на подиум, держать в руках трофеи, выигрывать титулы. И та потрясающая неделя будто вернула меня в это состояние. И я почувствовал, что я снова на правильном пути.

Эта фраза по большей части была адресована тем, кто много говорил и сомневался во мне (улыбается).

Поэтому был хороший, приятный пост, который мне очень понравился, такое соединение всего.