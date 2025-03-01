Азаренко о календаре: «С таким графиком, как сейчас, есть огромный вопрос, смогут ли игроки проводить в туре по 20 лет»

Виктория Азаренко, Дарья Касаткина и Элина Аванесян обсудили календарь.

ВА: Когда турнир в Штутгарте играли на харде в конце года, он был лучше. Была целая европейская серия: Цюрих, Штутгарт, Москва, Линц. Все в Европе, очень хорошие были времена.

ДК: Что ты думаешь насчет того, что у нас больше нет серии турниров на крытых кортах? Нам ее не хватает?

ВА: Думаю, да. Было бы здорово, чтобы она существовала. Мне очень нравится турнир в Линце, но у него не лучшее место в календаре (на неделе после Australian Open – Спортс’’). Тяжело собрать хорошую сетку в это время.

Но в конце года было бы здорово иметь отрезок из турниров на крытых кортах в Европе. Как у парней.

ДК: Да, у них турниры в хороших местах – в Базеле, Вене, Париже.

ВА: Я не поклонница турнира в Париже (улыбается).

ДК: Да, но все равно удобно по перемещению. И нет двухнедельных турниров.

Сейчас мы играем подряд, не останавливаясь. Мне нравится, на самом деле. Тебе нет?

ВА: Я слишком много уже сыграла (смеется). Чтобы очень этому радоваться.

ДК: Тебе больше нравятся длинные турниры, двухнедельные?

ВА: Нет, нет. Я считаю, что было бы гораздо лучше, если бы у «тысячников» была меньше сетка и их бы играли одну неделю. И чтобы [параллельно] был турнир для игроков с рейтингом пониже, где-нибудь недалеко.

Но мне кажется, что мы играем слишком много матчей, слишком много турниров, и из-за этого падает качество. Для игроков как ты, как Элина [Аванесян]… Я играю уже 20 лет, но с таким графиком, как сейчас, есть огромный вопрос, сможете ли вы играть столько же. Это вопрос с физической точки зрения из-за числа турниров и того, что игра становится более энергозатратной, корты – медленнее, мячи… Все это вместе не может хорошо сказаться на продолжительности карьер.

Поэтому я хотела бы, чтобы на некоторых турнирах уменьшили число участников или бы у нас было меньше обязательных турниров. Чтобы мы могли сохранить качество [игры] и здоровье игроков. И эти турниры должны оставаться однонедельными. Я не приветствую то, что все турниры переходят на двухнедельный формат. Не могу представить, как Цинциннати переходит на этот формат… Это перебор.

ДК: Мне кажется, старая система хорошо работала. Не знаю, почему они решили все поменять.

ВА: Рост турниров – это здорово. Но, наверное, расширение сеток – это не то, чего мы хотели. Мы хотели, чтобы сами турниры росли, чтобы росли призовые. Это и было целью совета игроков. Но никто не соглашался на двухнедельные турниры на 96 игроков. Это не было обязательной частью.

ДК: А теперь почти все «Большие шлемы» начинаются в воскресенье.

ВА: Я не думаю, что кто-то сказал: «Давайте еще больше тенниса!» Я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил: «Еще больше недель, еще больше тенниса!» Думаю, что чаще всего люди хотят более качественные турниры, чтобы они знали кто и где играет, понимали расписание. Чаще всего нас просят об этом.

ЭА: Мне кажется, они хотели, чтобы у игроков с низким рейтингом была возможность играть крупные турниры, поэтому сетки расширили. Но я не уверена, что это хорошо для остальных.

ВА: Не уверена, что они думали об этом. Скорее всего, они хотели забрать больше дней, чтобы увеличить доходы (смеется).

ДК: Например, связка из турниров в Мадриде и Риме бесконечная. Она как будто длится вечно.

ВА: Около «Уимблдона» период, когда ты почти три месяца не возвращаешься домой.

Сколько мы еще комментариев получим: «Сидите тут и жалуетесь на все. Жизнь хорошая»? Хорошая жизнь (кивает, улыбается).

ДК: Кстати, не жалуемся, наоборот… Просто освещаем.

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь