Элина Аванесян: «Если бы мы отвечали на все вопросы честно, я бы иногда говорила, что выиграть мне помогло чудо»

Элина Аванесян ответила на вопросы Дарьи Касаткиной.

– Какой у тебя любимый турнир?

– Мне нравится играть в Австралии. Это очень далеко, но там всегда здорово. Кофе, еда…

– Что бы ты поменяла в своем теле?

– Не знаю, честно говоря. У меня очень много мышц, даже если я не работаю над их увеличением. Я бы хотела, чтобы они были поменьше. Для тенниса это хорошо, но…

– Я думала, ты начала усиленно заниматься в зале.

– Нет (смеется). Извините меня все, кто туда ходит.

Не сказала бы, что я делаю больше, чем ты. Или кто-то из топ-10. Я стараюсь прибавлять и больше времени проводить в зале, но все понемногу. Но я пока делаю точно меньше, чем игроки из топ-10, потому что я еще просто не готова к такой работе.

– Честно говоря, так вообще не работает. Некоторые игроки вообще не знают, что такое тренажерный зал. Самое главное – что ты делаешь на корте. Зал важен для физической подготовки, чтобы предотвращать травмы. Но самое важное – как ты контролируешь ракетку.

Также Касаткина сымитировала вопрос, который обычно задают после матча:

– Что помогло вам сегодня выиграть?

– Чудо (смеется).

– Надо так на всех турнирах отвечать.

– Если бы мы отвечали на все вопросы честно, то я бы иногда так и говорила, – сказала Аванесян в интервью ютуб-каналу What The Vlog.