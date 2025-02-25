Карен Хачанов: «Не повезло, что в Дохе я играл против Медведева. С таким уровнем я мог бы пройти дальше»

Карен Хачанов прокомментировал удачную концовку прошлого сезона.

Он выиграл титул в Алматы, дошел до финала в Вене и до полуфинала в Париже.

«Я наслаждался игрой, побеждал. Если честно, я не хотел, чтобы сезон заканчивался! (Смеется.) Я не квалифицировался на итоговый, хотя, мне кажется, я был бы там опасным соперником».

Начиная с Australian Open Хачанов проиграл три матча подряд. Вчера в Дубае он прервал серию, победив Дэна Эванса.

«Я хочу играть как можно больше матчей, чтобы набрать ритм, выйти на нужный уровень. Ты можешь быть в форме, можешь быть готов, можешь хорошо тренироваться и хорошо себя чувствовать, но нужно выходить и побеждать. Когда победы приходят, ты начинаешь лучше чувствовать себя в розыгрышах, потому что тренировки приносят плоды, ты хорошо чувствуешь мяч и так далее.

Мне не повезло, что [в Дохе] я играл против Даниила [Медведева]. Это был тяжелый матч для нас обоих. Я уверен, что он, как и я, предпочел бы играть с другим соперником. С таким уровнем я мог бы пройти дальше и, возможно, показать более хороший результат».

Также он поделился настроем на второй матч в Дубае: он сыграет против Стефаноса Циципаса.

«Я всегда верю в себя. Я всегда выхожу биться. Я уверен в себе. Посмотрим, кто победит.

Я не могу предсказать результат и что-то обещать. Мне кажется, мой соперник тоже. Такой у меня подход».