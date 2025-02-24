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Хачанов о смене настроя: «Психологически чуть отпустил. Сказал себе, что хватит расстраиваться, так можно с ума сойти»

Карен Хачанов рассказал, что помогло ему провести удачную концовку прошлого года.

– Концовка прошлого года была прекрасная, ты очень любишь играть на закрытом харде, тебе все подходит. Что изменилось на турнире в Казахстане, который ты выиграл и который стал поворотным для тебя на протяжении года? Ты как-то по-другому сам отнесся к этому турниру или тебе помогло, что в твоей команде произошло изменение? (В середине прошлого сезона Хачанов поменял тренера по физподготовке – Спортс’’)

– Тяжело сказать. Так можно философствовать, анализировать очень много и долго. Я думаю, психологически чуть отпустил. Лето у меня такое было более застойное, результаты были не самые лучшие. Больше бесился, расстраивался, раздражался.

Потом в один момент сам себе сказал, что хватит уже расстраиваться, можно с ума сойти, если после каждого матча всю карьеру расстраиваться. И, наверное, поменял в себе отношение к победам и поражениям, чтобы оно было примерно одинаковое: чтобы не было такой волатильности, что если ты выиграл, то ты очень рад и самый лучший, а если проиграл, то ты говно, грубо говоря. Извиняюсь (смеется). Ну то есть что все плохо.

И, может быть, этот настрой мне помог, потому что потом в Китае я сыграл четвертьфинал в Пекине, в принципе, хороший был матч с Алькарасом, [появилась] уверенность, опять же матчи, и вот в Казахстане, видимо, такой пик произошел. Я бы не сказал, что турнир был очень легкий: у меня тяжелые матчи были, но я их прошел, выиграл, победы пришли, и как-то форма и это отношение, то, как я себя ощущал... Я просто поймал уровень игры, поднял его.

Я понимал, что мне надо физически просто продолжать, до конца следующих два турнира отыграть. Я понимал, что я играю хорошо, я прямо чувствовал, и это ощущение, конечно, очень классное, потому что ты уже не задумываешься и делаешь все на автомате, и, в принципе, к этому ты стремишься всегда: ловить этот момент и в нем двигаться, – сказал Хачанов в интервью BB Tennis.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал BB Tennis
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