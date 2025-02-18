Сегодня день рождения Евгения Кафельникова
18 февраля 51 год исполняется Евгению Кафельникову.
Кафельников – первый российский теннисист, выигравший турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Он победил на «Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999.
Он первым в истории России возглавил рейтинг ATP.
Также на его счету золото Олимпиады в Сиднее, рекорд из пяти Кубков Кремля подряд и победа в Кубке Дэвиса-2002.
Кроме того, на его счету четыре победы на «Больших шлемах» в парном разряде.
Всего он выиграл 26 титулов в одиночке и 27 – в паре.
В 2019 году Кафельникова ввели в Зал теннисной славы в Ньюпорте.
Каким был теннис до Федерера, Надаля и Джоковича?
Опубликовал: Кирилл Куценко
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