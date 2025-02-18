  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Онс Жабер: «Не знаю, почему свеча, названная в честь меня, пахнет огурцом и васаби – но, может, я пряная!»
0

Онс Жабер: «Не знаю, почему свеча, названная в честь меня, пахнет огурцом и васаби – но, может, я пряная!»

Онс Жабер рассказала, почему удивлена свечой, названной в ее честь.

После поражения в первом круге в Дубае туниску спросили, знает ли она о том, что один из брендов выпускает свечу «Жабер» с ароматом васаби и огурца.

«Нет. Я не люблю васаби. Не знаю, почему его выбрали. Я бы, наверное, лучше бы взяла хариссу.

Вообще я люблю все, что хорошо пахнет. Свечи, парфюм, все такое.

Надо попробовать эту [свечу]. Только не знаю, почему она пахнет огурцом и васаби. Я бы спросила у них, почему они так решили. Может, я пряная!»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
logoОнс Жабер
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дубай (WTA). Матчи прерваны из-за дождя. Самсонова играет с Пегулой, Потапова встретится с Ястремской, Кудерметова – с Соболенко, М. Андреева – с Вондроушовой, Рыбакина вышла в 3-й круг, Шнайдер выбыла
651 минуту назадLive
Доха (ATP). Медведев сыграет с Хачановым, Рублев – с Бубликом, Сафиуллин – с де Минауром, Джокович – с Берреттини, Алькарас вышел во 2-й круг
4754 минуты назад
Зверев о допинг-деле Синнера: «Если он невиновен, то не должно быть отстранения на 3 месяца, а если виновен, то это странновато»
10сегодня, 08:40
Андрей Рублев: «Сама система антидопинга неправильная – ты не можешь допустить даже долю ошибки»
3сегодня, 07:58
Хачанов о дисквалификации Синнера: «Умышленно или неумышленно – я свечку не держал. Но уверен, что ему уже легче было согласиться на 3 месяца»
4сегодня, 07:22
Рио (ATP). Харри, Шевченко вышли во 2-й круг, Табило выбыл
1сегодня, 06:05
Циципас о трехмесячной дисквалификации Синнера: «Не знаю, что за этим стоит»
15вчера, 21:12
Бублик о допинговом деле Синнера: «Мне почему-то кажется, что если бы меня отстранили, то отстранили бы на 4 года. И со мной бы даже никто не разговаривал»
39вчера, 20:50
Джокович об исходе допингового дела Синнера: «Пришло время что-то сделать и заняться системой»
56вчера, 19:56
В Италии хотят сделать «Мастерс» в Риме пятым турниром «Большого шлема» (La Stampa)
32вчера, 19:17
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Рекомендуем