Онс Жабер: «Не знаю, почему свеча, названная в честь меня, пахнет огурцом и васаби – но, может, я пряная!»

Онс Жабер рассказала, почему удивлена свечой, названной в ее честь.

После поражения в первом круге в Дубае туниску спросили, знает ли она о том, что один из брендов выпускает свечу «Жабер» с ароматом васаби и огурца.

«Нет. Я не люблю васаби. Не знаю, почему его выбрали. Я бы, наверное, лучше бы взяла хариссу.

Вообще я люблю все, что хорошо пахнет. Свечи, парфюм, все такое.

Надо попробовать эту [свечу]. Только не знаю, почему она пахнет огурцом и васаби. Я бы спросила у них, почему они так решили. Может, я пряная!»