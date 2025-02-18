Онс Жабер: «Не знаю, почему свеча, названная в честь меня, пахнет огурцом и васаби – но, может, я пряная!»
Онс Жабер рассказала, почему удивлена свечой, названной в ее честь.
После поражения в первом круге в Дубае туниску спросили, знает ли она о том, что один из брендов выпускает свечу «Жабер» с ароматом васаби и огурца.
«Нет. Я не люблю васаби. Не знаю, почему его выбрали. Я бы, наверное, лучше бы взяла хариссу.
Вообще я люблю все, что хорошо пахнет. Свечи, парфюм, все такое.
Надо попробовать эту [свечу]. Только не знаю, почему она пахнет огурцом и васаби. Я бы спросила у них, почему они так решили. Может, я пряная!»
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем