Анисимова обыграла Александрову и второй раз вышла в финал WTA 1000
Аманда Анисимова победила Екатерину Александрову и вышла в финал в Дохе.
Американка выиграла 6:3, 6:3 и прервала восьмиматчевую победную серию Александровой.
Анисимова второй раз вышла в финал турнира WTA 1000. Первый был в прошлом году в Торонто.
Теперь Анисимова встретится с Аленой Остапенко, которой проиграла единственный матч. По итогам турнира они обе вернутся в топ-30.
Опубликовала: Любовь Энина
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