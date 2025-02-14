Анисимова обыграла Александрову и второй раз вышла в финал WTA 1000

Аманда Анисимова победила Екатерину Александрову и вышла в финал в Дохе.

Американка выиграла 6:3, 6:3 и прервала восьмиматчевую победную серию Александровой .

Анисимова второй раз вышла в финал турнира WTA 1000. Первый был в прошлом году в Торонто.

Теперь Анисимова встретится с Аленой Остапенко, которой проиграла единственный матч. По итогам турнира они обе вернутся в топ-30.