Шварцман провел последний матч в карьере

Диего Шварцман завершил карьеру.

Последний матч он провел на домашнем турнире в Буэнос-Айресе, во втором круге проиграв Педро Мартинесу (2:6, 2:6).

32-летний Шварцман – бывшая восьмая ракетка мира и чемпион четырех турниров ATP. Он полуфиналист «Ролан Гаррос»-2020 и двукратный четвертьфиналист US Open. В 2020-м он участвовал в итоговом турнире.

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