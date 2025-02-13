Шварцман провел последний матч в карьере
Диего Шварцман завершил карьеру.
Последний матч он провел на домашнем турнире в Буэнос-Айресе, во втором круге проиграв Педро Мартинесу (2:6, 2:6).
32-летний Шварцман – бывшая восьмая ракетка мира и чемпион четырех турниров ATP. Он полуфиналист «Ролан Гаррос»-2020 и двукратный четвертьфиналист US Open. В 2020-м он участвовал в итоговом турнире.
Шварцман не просто самый маленький топ (170 см). Его история – мощь: прадед сбежал из поезда в концлагерь, родители потеряли состояние
Опубликовала: Любовь Энина
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