Шварцман после победы над Харри: «Если честно, я думал, что проиграю»
На этой неделе аргентинец проводит последний турнир в карьере. Он обыграл чилийца 7:6(10), 4:6, 6:3.
– Как вы можете описать свои чувства после такой особенной победы?
– Если честно, я думал, что проиграю. После месяцев без тенниса я сыграл на прошлой неделе и показал отличный уровень. Но я не ожидал, что выиграю. Я провел отличный матч, были хорошие розыгрыши. Он нервничал немного больше, чем обычно. И я воспользовался своим шансом в третьем сете.
– Нужно было сохранять концентрацию и не давать волю эмоциям. Как вам это удалось?
– Я не знаю. После матча я думал, что расплачусь и был готов к этим эмоциям, но не к победе. Сейчас мне нужно восстановиться – посмотрим, как я сыграю в следующем раунде.
За место в четвертьфинале Шварцман поборется с Педро Мартинесом.
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