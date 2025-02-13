Шварцман после победы над Харри: «Если честно, я думал, что проиграю»

Диего Шварцман поделился эмоциями от победы над Николасом Харри в Буэнос-Айресе.

На этой неделе аргентинец проводит последний турнир в карьере. Он обыграл чилийца 7:6(10), 4:6, 6:3.

– Как вы можете описать свои чувства после такой особенной победы?

– Если честно, я думал, что проиграю. После месяцев без тенниса я сыграл на прошлой неделе и показал отличный уровень. Но я не ожидал, что выиграю. Я провел отличный матч, были хорошие розыгрыши. Он нервничал немного больше, чем обычно. И я воспользовался своим шансом в третьем сете.

– Нужно было сохранять концентрацию и не давать волю эмоциям. Как вам это удалось?

– Я не знаю. После матча я думал, что расплачусь и был готов к этим эмоциям, но не к победе. Сейчас мне нужно восстановиться – посмотрим, как я сыграю в следующем раунде.

За место в четвертьфинале Шварцман поборется с Педро Мартинесом.