Шварцман обыграл 40-ю ракетку мира Харри в Буэнос-Айресе. Он проводит последний турнир в карьере
Диего Шварцман вышел во второй круг турнира ATP 250 в Буэнос-Айресе.
Он обыграл Николаса Харри 7:6(10), 4:6, 6:3. Аргентинец проводит последний турнир в карьере.
Дальше Шварцман сыграет с Педро Мартинесом.
Шварцман не просто самый маленький топ (170 см). Его история – мощь: прадед сбежал из поезда в концлагерь, родители потеряли состояние
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем