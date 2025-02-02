Елена Рыбакина: «На самом деле у меня не такой простой характер, как думают некоторые»

Елена Рыбакина не знает, когда кончится проверка WTA в отношении Стефано Вукова.

«Я мало что знаю и недовольна этой ситуацией. Но что есть, то есть.

Я согласна, что важно защищать игроков, но не считаю, что в нашем случае поступили правильно. Мне кажется, прежде всего нужно слушать игрока. Потому что, как я уже говорила, есть много комментариев от людей из нашего окружения, но они высказываются, не зная ни меня, ни его, и тем самым выставляют всех в плохом свете.

Он важный человек в моей карьере. Мы начали работать, когда я стояла 200-й. Он помогает мне во многом на корте и за его пределами.

Конечно, не очень хорошо, что он не может присутствовать на тренировочных кортах, но находим пути, в том числе благодаря помощи Давиде [Сангвинетти, нового тренера] и его мнению. Надеюсь, все получится. В конце концов, у нас хорошая команда».

Также она прокомментировала завершение работы с Гораном Иванишевичем.

«Мы просто сели, поговорили и решили разойтись. Но многому научилась, и не так-то просто найти человека, с которым хорошо сработаешься. Конечно, на это нужно время, но таково наше решение. Посмотрим, как сложится для меня этот год.

У меня не такой уж простой характер. Некоторые думают: «Ой, да с ней легко». Но на самом деле это не так (улыбается) .

Все люди разные, и никто не идеален. Я бываю упрямой на корте и в каких-то других вопросах, но, по крайней мере, я честно высказываю свое мнение».