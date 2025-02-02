Рыбакина пригласила в команду бывшего тренера Сафиной и Накашимы
«Я провела неделю подготовки с ним и немного со Стефано [Вуковым]. Я немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался со Стефано, поскольку они знакомы.
Посмотрим, как пойдет, но пока я довольна нашей работой на этой неделе. Надеюсь, у нас сложится хорошее сотрудничество. Но нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу», – рассказала Рыбакина.
Ранее Сангвинетти работал с Винсентом Спэйди, Динарой Сафиной, Го Соэдой, Райаном Харрисом, Ди Ву, парниками Майклом Венусом и Джоном Пирсом. В прошлом сезоне он тренировал Брэндона Накашиму.
Напомним, в отношении Вукова ведется расследование WTA. Он отстранен от работы в женском туре, потому что подозревается в плохом обращении с Рыбакиной.
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