Рыбакина пригласила в команду бывшего тренера Сафиной и Накашимы

Елена Рыбакина пригласила в команду тренера Давиде Сангвинетти.

«Я провела неделю подготовки с ним и немного со Стефано [Вуковым]. Я немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался со Стефано, поскольку они знакомы.

Посмотрим, как пойдет, но пока я довольна нашей работой на этой неделе. Надеюсь, у нас сложится хорошее сотрудничество. Но нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу», – рассказала Рыбакина .

Ранее Сангвинетти работал с Винсентом Спэйди , Динарой Сафиной , Го Соэдой , Райаном Харрисом , Ди Ву, парниками Майклом Венусом и Джоном Пирсом . В прошлом сезоне он тренировал Брэндона Накашиму .

Напомним, в отношении Вукова ведется расследование WTA. Он отстранен от работы в женском туре, потому что подозревается в плохом обращении с Рыбакиной.

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